L’epoca Cilea | concerto di musica classica al teatro Manfroce
Quarto appuntamento a Palmi, per la settimana di programmazione del Cilea Opera Festival che porta il nome della sua donna più famosa Adriana Lecouvreur, venerdì 7 novembre alle ore 18,30 al Teatro Nicola Manfroce di Palmi si celebrerà il compositore calabrese con il Concerto "L’epoca Cilea". Ad. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
