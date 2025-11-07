Legittimo diritto a difendersi | Mosca difende il lancio missilistico di Pyongyang
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato oggi che la Corea del Nord “ ha il diritto legittimo di garantire la propria sicurezza e adottare le misure necessarie per farlo ”, in riferimento al recente lancio missilistico nordcoreano verso il Mar del Giappone. Le parole del portavoce segnano un ulteriore passo nella linea di vicinanza politica tra Mosca e Pyongyang, in un momento di forte tensione nella penisola coreana. Secondo lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, il missile è stato lanciato da una zona interna della contea occidentale di Taekwan e ha volato per circa 700 chilometri prima di cadere in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Il diritto di sciopero è un diritto individuale, agito collettivamente per un interesse generale. Oggi ci hanno chiesto qualora alcuni lavoratori decidono di scioperare per il contratto nazionale metalmeccanici, possono farlo e se è legittimo anche se non c'è il sinda - facebook.com Vai su Facebook
"Hanno il diritto a difendersi": Mosca appoggia il nuovo lancio missilistico di Pyongyang - Mentre la Corea del Nord effettua un nuovo test, il portavoce del Cremlino parla di “misure necessarie per la sicurezza”. Si legge su ilgiornale.it