Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato oggi che la Corea del Nord “ ha il diritto legittimo di garantire la propria sicurezza e adottare le misure necessarie per farlo ”, in riferimento al recente lancio missilistico nordcoreano verso il Mar del Giappone. Le parole del portavoce segnano un ulteriore passo nella linea di vicinanza politica tra Mosca e Pyongyang, in un momento di forte tensione nella penisola coreana. Secondo lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, il missile è stato lanciato da una zona interna della contea occidentale di Taekwan e ha volato per circa 700 chilometri prima di cadere in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Legittimo diritto a difendersi": Mosca difende il lancio missilistico di Pyongyang