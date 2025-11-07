Leggere può cambiare tutto | online su RaiPlay il documentario che racconta 10 anni di #ioleggoperché presentazione alle scuole il 10 novembre

Orizzontescuola.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre tre milioni e settecentomila libri donati a ventottomila scuole. Quattromila librerie coinvolte, più di quattro milioni di studenti partecipanti. I numeri segnano un impegno costante che, nell’arco di dieci anni, ha trasformato le biblioteche scolastiche da ambienti dimenticati a spazi riconosciuti, attraversati, vissuti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Leggere Pu242 Cambiare Tutto