Leggere può cambiare tutto | online su RaiPlay il documentario che racconta 10 anni di #ioleggoperché presentazione alle scuole il 10 novembre
Oltre tre milioni e settecentomila libri donati a ventottomila scuole. Quattromila librerie coinvolte, più di quattro milioni di studenti partecipanti. I numeri segnano un impegno costante che, nell’arco di dieci anni, ha trasformato le biblioteche scolastiche da ambienti dimenticati a spazi riconosciuti, attraversati, vissuti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
A dicembre inizia il nuovo corso “Leggere con il WRW” destinato soprattutto al biennio della scuola secondaria di secondo grado e a tutti coloro che si chiedono “ come si inizia”? Come si mette in piedi il laboratorio di lettura? Come si può cambiare un modo o - facebook.com Vai su Facebook