Leao trascinatore del Milan Allegri ci crede | a Parma lo vuole ancora dominante

Pianetamilan.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, scenderà in campo da titolare anche in Parma-Milan di domani sera allo stadio 'Tardini'. Sarà un'altra notte da protagonista per il numero 10 milanista? Il tecnico Massimiliano Allegri ci spera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao trascinatore del milan allegri ci crede a parma lo vuole ancora dominante

© Pianetamilan.it - Leao trascinatore del Milan, Allegri ci crede: a Parma lo vuole ancora dominante

