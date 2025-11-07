Leao trascinatore del Milan Allegri ci crede | a Parma lo vuole ancora dominante
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, scenderà in campo da titolare anche in Parma-Milan di domani sera allo stadio 'Tardini'. Sarà un'altra notte da protagonista per il numero 10 milanista? Il tecnico Massimiliano Allegri ci spera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Gazzetta: "Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede"
Il Milan ha trovato il suo trascinatore, un faro in mezzo al campo che riesce anche svegliare un ormai mezzogiocatore svogliato e presuntuoso come Leao, voglia di aggredire l'avversario, fare gioco e vincere, per il Milan con il Milan, si sarebbe meritato di più i
Gazzetta: "Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan sulle spalle di Leao.
Milan, Allegri: "Lepre o cacciatore? Preferisco ascoltare. Leao non sia sporadico" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Parma-
Milan, Leao conquista lo spogliatoio ma resta nel mirino di Cassano: nuovo attacco di Fantantonio - Dopo la partita contro la Roma il Milan ha reso omaggio a Leao, decisivo con l'assist per Pavlovic.