Le Nazioni Unite revocano le sanzioni contro il presidente siriano Al Sharaa
Il 6 novembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha revocato le sanzioni contro il presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa, che la prossima settimana effettuerà una storica visita alla Casa Bianca. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
La relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese, gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila, saranno insieme a Genova il 28 novembre e a Roma il 29 novembre per partecipare allo sciopero generale e alla manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
6 novembre 1962 L'assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1761, che condanna le politiche razziste di apartheid del Sudafrica e chiede a tutti i membri dell'ONU di interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con la nazione - X Vai su X
Siria, Consiglio Sicurezza Onu revoca sanzioni a presidente - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore di una risoluzione statunitense per revocare le sanzioni al presidente siriano Ahmad al- swissinfo.ch scrive
Siria: all’Onu cresce il consenso per la revoca delle sanzioni, “svolta” nel sostegno internazionale - Alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria, diversi Paesi hanno chiesto di revocare o alleggerire le ... Scrive agenzianova.com
Libano, alta tensione. Attacchi Idf al Sud. Il presidente libanese "E' un crimine di guerra" - Sharaa Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha revocato le sanzioni contro il presidente siriano Ahmed al- Si legge su msn.com