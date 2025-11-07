Le Nazioni Unite revocano le sanzioni contro il presidente siriano Al Sharaa

Internazionale.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 novembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha revocato le sanzioni contro il presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa, che la prossima settimana effettuerà una storica visita alla Casa Bianca. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

