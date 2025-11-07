Le Havre-Nantes sabato 08 novembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati
Sfida salvezza in valevole per il dodicesimo turno di Ligue1 che vede il Le Havre di Digard opposto al Nantes di Castro. Il Ciel et Marine viene dal pareggio interno contro il Tolosa, terza gara consecutiva senza subire gol e una gara in cui è solamente mancato l’episodio favorevole. Con 13 punti si dorme sonni tranquilli anche se il terzultimo posto rimane a 4 punti di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Le Havre-Nantes (sabato 08 novembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/DLcxpSg #scommesse #pronostici - X Vai su X
| FC Lorient - PSG | FC Paris - Olympique Lyon | Le Havre AC - Stade Brestois | Metz - RC Lens | Nantes - Monaco | Nice - Lille | Olymp. Marseille - Angers | Strasbourg - AJ Auxerre - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Le Havre vs Nantes – 8 Novembre 2025 - Sabato 8 Novembre 2025 alle 19:00, lo Stadio Océane ospita una sfida delicata di Ligue 1 fra Le Havre e Nantes. Scrive news-sports.it