Per la seconda edizione di Unite, l’iniziativa a favore della partecipazione politica e pubblica delle donne, l’appuntamento è oggi al Salone delle Fontane, a Roma, alle 10. Alessandra Maiorino, coordinatrice del Comitato e vicecapogruppo M5S al Senato, qual è l’obiettivo di questa iniziativa e cosa volete concretamente proporre? “Unite è un progetto pionieristico, il primo grande percorso di democrazia deliberativa del M5S, col fine di costruire una comunità politica consapevole e capace di incidere davvero nei processi decisionali. La prima edizione, nel 2024, è stata dedicata al contrasto alla violenza di genere, al tema del consenso e alla prevenzione delle molestie sul lavoro, coinvolgendo centinaia di donne in un confronto diretto e costruttivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Le donne devono cambiare le regole, non adattarsi al potere maschile”: parla la senatrice M5S, Alessandra Maiorino