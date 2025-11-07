Lavoro per Natale oltre 40mila opportunità d' impiego attraverso le Agenzie I profili più richiesti

Roma, 7 novembre 2025 – Promoter digitali, social media manager, operai addetti al confezionamento pacchi per e-commerce. Poi, elettricisti, allestitori e incaricati allo smistamento degli ordini, aiuto cuochi, camerieri e baristi: dalle elaborazioni Assolavoro DataLab emerge che per il Natale 2025 saranno più di 40mila le opportunità offerte dalle Agenzie per il lavoro. Nella ‘top ten’ delle macrocategorie professionali più gettonate, quest’anno cresce la domanda di profili legati al crowdfunding: oltre ai fundraiser, infatti, si richiedono veri e propri responsabili per campagne di raccolte fondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

