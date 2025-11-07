Lavoro per Natale oltre 40mila opportunità d' impiego attraverso le Agenzie I profili più richiesti
Roma, 7 novembre 2025 – Promoter digitali, social media manager, operai addetti al confezionamento pacchi per e-commerce. Poi, elettricisti, allestitori e incaricati allo smistamento degli ordini, aiuto cuochi, camerieri e baristi: dalle elaborazioni Assolavoro DataLab emerge che per il Natale 2025 saranno più di 40mila le opportunità offerte dalle Agenzie per il lavoro. Nella ‘top ten’ delle macrocategorie professionali più gettonate, quest’anno cresce la domanda di profili legati al crowdfunding: oltre ai fundraiser, infatti, si richiedono veri e propri responsabili per campagne di raccolte fondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Oggi è passato Tiramisù a monitorare il mio lavoro...ha approvato (ascoltate con l'audio attivo)! ? COMMISSIONI PER NATALE APERTE ANCORA PER POCHI GIORNI - facebook.com Vai su Facebook
Per Natale oltre 40mila opportunità tramite Agenzia - Cresce la richiesta di animatori, fotografi, autisti, addetti all'installazione di luminarie e promoter digitali ... Scrive avvenire.it
Lavoro, le dieci professioni più cercate dalle aziende in vista del Natale 2025 - Ecco le dieci professioni più richieste per Natale 2025: da promoter digitali ad animatori, 40mila opportunità di lavoro stagionale. Secondo tgcom24.mediaset.it
Quali sono le 10 professioni più cercate dalle aziende in vista del Natale? - Per il Natale 2025 le Agenzie per il Lavoro offriranno oltre 40mila ... Si legge su ilsipontino.net