Lavori inesistenti e falsi crediti Quali sono i condomini coinvolti e come funziona la truffa del Superbonus
Ponteggi, cartelli ma nessun lavoro compiuto, oppure interventi iniziati ma mai conclusi. Sei palazzi a Roma, dislocati tra Val Melaina, Vigne Nuove, Don Bosco, Colli Aniene e Tufello, che nelle assemblee condominiali avevano deliberato procedure per l'efficientamento energetico. Eppure, di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
