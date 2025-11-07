Lavori inesistenti e falsi crediti Quali sono i condomini coinvolti e come funziona la truffa del Superbonus

Romatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ponteggi, cartelli ma nessun lavoro compiuto, oppure interventi iniziati ma mai conclusi. Sei palazzi a Roma, dislocati tra Val Melaina, Vigne Nuove, Don Bosco, Colli Aniene e Tufello, che nelle assemblee condominiali avevano deliberato procedure per l'efficientamento energetico. Eppure, di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lavori inesistenti falsi creditiFrode da 10 milioni sul Superbonus, arrestato imprenditore edile: fatturava lavori mai svolti - Un imprenditore romano è stato arrestato per una frode sui bonus edilizi da 10 milioni di euro. Da fanpage.it

lavori inesistenti falsi creditiRoma, superbonus edilizi ma i lavori nei condomini non sono mai partiti: arrestato imprenditore - Operazione della Guardia di Finanza: «A fronte di regolari contratti di appalto l'impresa edile non ha eseguito le opere di ristrutturazione pattuite, emettendo fatture per operazioni inesistenti» ... Lo riporta msn.com

Frode sui bonus edilizi a Roma: arrestato imprenditore, sequestrati 10 milioni di euro di crediti falsi - La Guardia di Finanza di Roma, su disposizione della Procura, ha arrestato un imprenditore edile accusato di aver orchestrato una maxi frode sui bonus edilizi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Inesistenti Falsi Crediti