Lavori in corso per il raddoppio ferroviario Seveso Meda | come cambia la viabilità

Disagi in vista per i cittadini di Meda: da lunedì 10 novembre e fino a mercoledì 31 dicembre viale Francia, nei pressi dell’imbocca della Milano Meda resterà chiusa per consentire i lavori di Ferrovie Nord, impegnata nei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Seveso MedaCome ha comunicato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cantieri in città Ecco le novità, i principali lavori in corso e le modifiche alla viabilità, dal 7 al 13 novembre. ? Per sapere l'elenco completo dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in essere in tutti i municipi cittadini: https://smart.comune.genova.it/comunica - facebook.com Vai su Facebook

Aprilia-Campoleone, via agli espropri per il raddoppio ferroviario e per rendere pubblico il sottopasso - Pubblicato l’avviso agli 81 proprietari, tra le opere per potenziare la linea prevista anche l’apertura del sottovia Corneli per creare un collegamento diretto tra il centro e la zona Valli ... Come scrive latinaoggi.eu

Azienda in crisi e cantieri in panne, ritardi sul raddoppio ferroviario Ct-Pa e sulla superstrada Ct-Ragusa - Comune denominatore le difficoltà economiche della società Rizzani de Eccher, capofila in entrambi i casi dei consorzi che si sono aggiudicati l'appalto ... Come scrive lasicilia.it

Al via i lavori raddoppio ferroviario tratta Gemonio-Cittiglio - Sono iniziati i lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Gemonio - Secondo adnkronos.com