Lavori di asfaltatura | modifiche al traffico e alla sosta

A partire dalle 8:30 di lunedì 10 novembre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale di alcuni tratti di strade comunali, con conseguente istituzione temporanea del divieto di sosta H24 e di senso unico alternato di circolazione. In particolare, fino a venerdì 21. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

? Lavori di asfaltatura in zona industriale dal 10 novembre. ? Messa in sicurezza Via Argentana dal 18 novembre. Da lunedì 10 novembre Hera effettuerà lavori di asfaltatura nella zona industriale dalla rotatoria di via Podgora fino a Via Gramsci per la nuo - facebook.com Vai su Facebook

Portoferraio: conclusi i lavori di sistemazione e asfaltatura della strada comunale di Santo Stefano alle Trane - X Vai su X

Chiusura del sottopasso di via Parodi per asfaltatura: le modifiche al traffico - 12 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 17:30, il sottopasso ferroviario di via Parodi sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura. resegoneonline.it scrive

Asfaltatura e potatura alberi a viale Trento: i provvedimenti del traffico - L’inizio dell’intervento è previsto per il prossimo 10 novembre, mentre sono in corso in queste ore i lavori per la potatura degli alberi. Secondo newtuscia.it

Nuove asfaltature al via: chiusure e modifiche al traffico - Da oggi, lunedì 3 novembre, sono partiti i lavori di riqualificazione stradale in tre vie centrali di Udine. Riporta udinetoday.it