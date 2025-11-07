Largo al jazz contemporaneo e all' improvvisazione con il Fabio Petretti Quartet

Sabato 8 novembre il palco del Jazzamore torna a ospitare il grande jazz contemporaneo: ad aprire le danze sarà il Fabio Petretti Quartet, formazione che unisce quattro musicisti di grande esperienza e sensibilità artistica: Fabio Petretti ai saxofoni, Massimiliano Rocchetta al pianoforte, Paolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

