L' Apu non si sblocca in casa finisce 87-94 per la Reyer Venezia | le pagelle
Terza sconfitta su tre partite in casa per l'Apu, che inizia bene con un parziale di 5-2, ma la difficoltà nel tiro da 3, le micidiali transizioni veneziane e i problemi di falli la portano a rincorrere 5-13 a metà primo quarto. Da qui inizia la rimonta bianconera, grazie ai canestri di Bendzius. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
