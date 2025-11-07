Landini rispolvera lo sciopero | Cgil in piazza venerdì 12 dicembre

Nuova legge di bilancio, nuovo sciopero generale: la Cgil di Maurizio Landini in piazza il prossimo venerdì 12 dicembre. Come annunciato nel corso dell'evento "Democrazia al lavoro" in corso a Firenze, l’astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è indetta dall'assemblea generale ed è stata decisa "contro una legge di bilancio ingiusta e sbagliata". "Non lo diciamo solo noi" la sottolineatura del presidente dell'assemblea generale Cgil Fulvio Fammoni: "Prima o poi la verità viene a galla. Si tratta di una legge di Bilancio che premia i più ricchi e non i più poveri, che incentiva le disuguaglianze, che prevede una crescita sostanzialmente zero, che non stanzia un euro per investimenti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

