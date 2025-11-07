Landini dichiara guerra alla Manovra | proclamato lo sciopero generale dalla Cgil per il 12 dicembre
La tensione tra il Governo e i sindacati si acuisce. Ieri, l’assemblea dei delegati della CGIL ha formalizzato una decisione di grande impatto politico e sociale: la proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 12 dicembre per manifestare una netta opposizione alla Legge di Bilancio in discussione. L’annuncio è stato dato ufficialmente oggi, venerdì 7 novembre, da Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale CGIL, nel corso di un’iniziativa del sindacato tenutasi al Nelson Mandela Forum di Firenze, alla quale ha partecipato anche il segretario generale Maurizio Landini. Landini proclama lo sciopero generale: “Una logica sbagliata e non più sopportabile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle dichiarazioni di Landini a DiMartedì su La7 - facebook.com Vai su Facebook
"Landini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Manovra, FdI 'silura' Landini: "Ha depotenziato lo sciopero ad attacco politico alla maggioranza. Landini isolato dagli altri sindacati" - "Penso che ormai il segretario Landini abbia depotenziato lo strumento dello sciopero riducendolo al rango di mero attacco politico alla maggioranza. Secondo affaritaliani.it
Sciopero contro la Manovra, il 74% degli italiani boccia Landini e la Cgil - Solo il 25,8% si dichiara favorevole all'annunciato sciopero della Confederazione ... Come scrive iltempo.it
Manovra, flop clamoroso dello sciopero minacciato (e sicuro) dalla Cgil. Gli italiani isolano Landini e premiano Meloni - Giorgia Meloni straccia, letteralmente straccia, Maurizio Landini (per molti vero capo dell'opposizione al governo di Centrodestra). Riporta affaritaliani.it