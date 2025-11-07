Landini dichiara guerra alla Manovra | proclamato lo sciopero generale dalla Cgil per il 12 dicembre

La tensione tra il Governo e i sindacati si acuisce. Ieri, l’assemblea dei delegati della CGIL ha formalizzato una decisione di grande impatto politico e sociale: la proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 12 dicembre per manifestare una netta opposizione alla Legge di Bilancio in discussione. L’annuncio è stato dato ufficialmente oggi, venerdì 7 novembre, da Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale CGIL, nel corso di un’iniziativa del sindacato tenutasi al Nelson Mandela Forum di Firenze, alla quale ha partecipato anche il segretario generale Maurizio Landini. Landini proclama lo sciopero generale: “Una logica sbagliata e non più sopportabile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

