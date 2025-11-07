Landini CGIL | Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ci rivolgiamo a tutte le persone” perché “il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d’Italia e vogliamo dimostrare che c’è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile”. Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando a margine dell’assemblea dei delegati a Firenze dello sciopero generale indetto dal sindacato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
MANOVRA 2026, LANDINI: “IL GOVERNO DEVE RIMBORSARE I 25 MILIARDI SOTTRATTI A LAVORATORI E PENSIONATI CON IL FISCAL DRAG” #MaurizioLandini, segretario generale della #CGIL, ha definito le politiche fiscali del #Governo una vera - facebook.com Vai su Facebook
? Maurizio Landini: “Siamo uno dei Paesi che ha l’evasione fiscale e il carico fiscale sui salari più alti d’Europa. E i profitti delle imprese sono tassati meno del reddito del lavoro dipendente. È un paradosso!”. #CGIL, dalla parte dei lavoratori e delle persone. - X Vai su X
Landini dichiara guerra alla Manovra: proclamato lo sciopero generale dalla Cgil per il 12 dicembre - La CGIL proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la Legge di Bilancio, definita "ingiusta e sbagliata" ... Scrive lanotiziagiornale.it
Sciopero generale Cgil il 12 dicembre: lavoratori in piazza contro la manovra - Più volte minacciato da Maurizio Landini, lo sciopero generale ci sarà. Scrive tg.la7.it
La Cgil annuncia lo sciopero generale contro la manovra economica il 12 dicembre - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. Si legge su msn.com