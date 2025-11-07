Tempo di lettura: < 1 minuto “Ci rivolgiamo a tutte le persone” perché “il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d’Italia e vogliamo dimostrare che c’è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile”. Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando a margine dell’assemblea dei delegati a Firenze dello sciopero generale indetto dal sindacato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Landini (CGIL): “Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia”