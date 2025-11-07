Landini Cgil | Governo Meloni ha paura per questo mette in discussione lo sciopero – Il video

Open.online | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Toscana, 07 novembre 2025 "Tentano di mettere in discussione lo sciopero, guardate che hanno paura e tentano di non parlare nel merito tentando di far discutere di altro, il weekend lungo, il weekend corto. non vogliono discutere del merito. Se c'è un messaggio che noi dobbiamo dare è che non dobbiamo avere paura. Se uno è precario, se le pensioni non ci sono più, se alla fine del mese non ci arriva, ma spiegatemi un po' che cosa avremmo paura di dover perdere, oltre a quello che già avvenuto". Così Landini nell'intervento conclusivo all'assemblea dei delegati in corso a Firenze, nella quale è stato annunciato lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

landini cgil governo meloniÍtalska verkalýðssambandið (CGIL) boðar nýtt allsherjarverkfall: Viðbrögð Landini við ummælum Meloni og Salvini. - Landini difende la protesta, Meloni e Salvini criticano la data, mentre il sindacato va avanti da solo. notizie.it scrive

landini cgil governo meloniCgil, sciopero generale il 12 dicembre. Ironica Meloni - Da una parte Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil e dall'altra Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. Come scrive avvenire.it

landini cgil governo meloniSciopero il 12 dicembre, scontro tra Landini e Meloni - Oggi è sabato 8 novembre e questa è Prima Ora. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Cgil Governo Meloni