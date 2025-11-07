Landini Cgil | Governo Meloni ha paura per questo mette in discussione lo sciopero – Il video

(Agenzia Vista) Toscana, 07 novembre 2025 "Tentano di mettere in discussione lo sciopero, guardate che hanno paura e tentano di non parlare nel merito tentando di far discutere di altro, il weekend lungo, il weekend corto. non vogliono discutere del merito. Se c'è un messaggio che noi dobbiamo dare è che non dobbiamo avere paura. Se uno è precario, se le pensioni non ci sono più, se alla fine del mese non ci arriva, ma spiegatemi un po' che cosa avremmo paura di dover perdere, oltre a quello che già avvenuto". Così Landini nell'intervento conclusivo all'assemblea dei delegati in corso a Firenze, nella quale è stato annunciato lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Nuovo sciopero generale della CGIL contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre? - facebook.com Vai su Facebook

? Maurizio Landini: “Siamo uno dei Paesi che ha l’evasione fiscale e il carico fiscale sui salari più alti d’Europa. E i profitti delle imprese sono tassati meno del reddito del lavoro dipendente. È un paradosso!”. #CGIL, dalla parte dei lavoratori e delle persone. - X Vai su X

Ítalska verkalýðssambandið (CGIL) boðar nýtt allsherjarverkfall: Viðbrögð Landini við ummælum Meloni og Salvini. - Landini difende la protesta, Meloni e Salvini criticano la data, mentre il sindacato va avanti da solo. notizie.it scrive

Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Ironica Meloni - Da una parte Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil e dall'altra Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. Come scrive avvenire.it

Sciopero il 12 dicembre, scontro tra Landini e Meloni - Oggi è sabato 8 novembre e questa è Prima Ora. Secondo corriere.it