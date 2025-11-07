Landini Cgil | Cambiare giorno a sciopero generale? Cambino loro la manovra – Il video

7 nov 2025

(Agenzia Vista) Toscana, 07 novembre 2025 "Ci sono in queste ore molti commenti, qualcuno è arrivato anche a dirci se possiamo cambiare giornata. Io vorrei rispondere con molta tranquillità: se vogliono hanno la possibilità anche che lo sciopero non ci sia, cambino loro la manovra". Così Landini nell'intervento conclusivo all'assemblea dei delegati in corso a Firenze, nella quale è stato annunciato lo sciopero generale. Collettiva Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

