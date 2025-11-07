L’Ambasciata russa in Italia difende il baritono vicino a Putin e contrattacca | Nel 2022 fu applaudito alla Scala da Mattarella e La Russa

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia ha espresso pubblicamente solidarietà al baritono, considerato vicino a Vladimir Putin, Ildar Abdrazakov, al centro di recenti polemiche nel nostro Paese. In un messaggio diffuso sul proprio canale Instagram, la rappresentanza diplomatica ha denunciato quelli che definisce «attacchi russofobi» contro l’artista, sottolineando come «la sua partecipazione alla messa in scena del Don Giovanni di Mozart al Teatro Filarmonico di Verona sia stata annullata con la connivenza delle autorità italiane». La fotografia con Mattarella, La Russa e Von der Leyen. Secondo l’ambasciata, Abdrazakov sarebbe «divenuto vittima di un vile attacco da parte di esponenti di alcune forze politiche di opposizione e di gruppi di immigrati ucraini e russi pervasi da sentimenti estremisti». 🔗 Leggi su Open.online

