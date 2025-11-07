Lady Gaga a San Siro nel 2026? L’ipotesi di un tour negli stadi

Lady Gaga sarebbe prontissima a tornare nel Vecchio Continente. Al momento si tratta solo di voci, ma la popstar potrebbe annunciare un secondo round europeo del suo Mayhem Ball Tour, questa volta nei grandi stadi. Tra questi, potrebbe esserci anche San Siro, a Milano; la conferma ufficuale potrebbe arrivare già alla fine di novembre, in concomitanza con l’uscita di una nuova edizione di Mayhem, intitolata Total Mayhem, e del relativo singolo. Le possibili tappe del nuovo tour di Lady Gaga. Il quotidiano britannico Liverpool Echo ha dato ulteriore credito alle indiscrezioni: la città inglese potrebbe essere una delle prescelte per la nuova tournée. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga a San Siro nel 2026? L’ipotesi di un tour negli stadi

