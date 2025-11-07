La via dove è vietato parcheggiare | 80 auto graffiate dai vandali
Di divieti non ce ne sono, le auto vengono parcheggiate correttamente senza intralciare il traffico o il passaggio. Ma, probabilmente, qualcuno non è d’accordo tanto che in poco tempo sono state almeno 80 le persone che hanno denunciato di essersi trovati l’auto danneggiata proprio in quella via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
