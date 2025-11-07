La Ubik compie 18 anni | il calendario degli eventi dei festeggiamenti

A novembre la Ubik di Foggia diventa maggiorenne. Un risultato importante per il gruppo di lavoro composto da Salvatore D’Alessio, Francesco Di Buduo e Antonella Moffa, da tre anni proprietari della libreria, la stessa nella quale si sono formati e attraverso cui continuano a formare generazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

