La Svezia ti ospita gratis ma devi smetterla di parlare
In un mondo che suona e risuona, che grida e che vibra continuamente, anche quando dorme, la Svezia offre qualcosa che sembra scontato: il silenzio. Nella regione di Skåne, il progetto “Stay Quiet” accoglie gratuitamente i visitatori a patto che restino zitti. Nessuna parola, nessuna chiamata, nessuna musica. Solo i suoni della natura, il bosco . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
