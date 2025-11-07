La Svezia ti ospita gratis ma devi smetterla di parlare

In un mondo che suona e risuona, che grida e che vibra continuamente, anche quando dorme, la Svezia offre qualcosa che sembra scontato: il silenzio. Nella regione di Skåne, il progetto “Stay Quiet” accoglie gratuitamente i visitatori a patto che restino zitti. Nessuna parola, nessuna chiamata, nessuna musica. Solo i suoni della natura, il bosco . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

svezia ospita gratis deviIn Svezia puoi soggiornare gratis in una cabina nei boschi, a una condizione: stare in silenzio nella natura - In Svezia nasce Stay Quiet che offre un soggiorno gratuito in una cabina nei boschi di Skåne, a una condizione: stare in silenzio. Scrive greenme.it

