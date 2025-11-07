La sua decisione Andrea Delogu la notizia è arrivata

In molti se lo chiedono con affetto e discrezione: Andrea Delogu tornerà presto in onda con La porta magica? Dopo giorni di silenzio e riservatezza, arrivano segnali positivi sul ritorno della conduttrice, che sembra aver preso la sua decisione. Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela, la puntata di lunedì 10 novembre 2025 sarà regolarmente trasmessa su Rai 2. Andrea Delogu, dunque, dovrebbe essere al suo posto, pronta a riprendere il lavoro nonostante il dolore per la perdita del fratello Even. Un gesto di forza e professionalità che molti fan interpretano come un modo per ritrovare un po’ di normalità dopo settimane difficili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

