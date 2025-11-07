La scena dei titoli di coda di I Fantastici Quattro | Gli Inizi non funziona a causa di un errore fatale

Per la maggior parte, I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la nostra recensione ) è separato dal resto dell’ MCU, fino alla scena post-crediti. Come molte scene post-crediti dell’MCU, ha suscitato un certo entusiasmo in molti fan, ma se ci pensate bene, alla fine la scena non ha raggiunto l’obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere. I Fantastici Quattro: Gli Inizi si svolge in un universo diverso dalla maggior parte dei progetti MCU, il che significa che non era collegato a nient’altro. Tuttavia, la scena post-crediti ha segnato l’arrivo dell’attesissimo Doctor Doom, che sarà il principale antagonista in Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Cinefilos.it