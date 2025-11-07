La Ruota della Fortuna Gerry Scotti si complimenta da solo | battuta spinta a Samira

Non sorprende più di tanto il fatto che Gerry Scotti stia adorando questa fase della sua carriera. Ha sofferto un po’ per le critiche mosse a Striscia la Notizia, ma gli ascolti de La Ruota della Fortuna gli hanno ridato respiro. La sfida a distanza con Stefano De Martino gli ha donato nuovo vigore e, considerando alcune dichiarazioni, il quantitativo è stato anche un po’ eccessivo. Si è passati infatti dall’esaltare il proprio game show all’offendere l’altro. Tante le accuse contro Affari Tuoi ma, alla fine, il tutto sembra risolto. La strategia di casa Mediaset è durata poco e ha dato i suoi frutti, gettando luce sul cosiddetto “underdog” che è riuscito a tenere testa e battere il favorito. 🔗 Leggi su Dilei.it

