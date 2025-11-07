La Promessa trame settimanali dall’8 al 14 novembre | rapporti tesi tra Jana e Cruz Maria Fernandez ossessionata all’idea di essere posseduta

A La Promessa la situazione continua a essere molto tesa, e negli episodi in onda dall’8 al 14 novembre su Rete 4 assisteremo a molti colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Cruz e Jana, convivenza complicata. Il matrimonio tra Manuele Jana non ha fatto che inasprire i rapporti tra la giovane ex cameriera e la marchesa, e neppure la gravidanza della ragazza sembra ammorbidire in alcun modo le tensioni tra loro. I commenti crudeli di Cruz sulla gravidanza di Jana feriscono la ragazza, che comunque decide di non farne parola con Manuel per non inasprire anche la sua situazione con la madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dall’8 al 14 novembre: rapporti tesi tra Jana e Cruz, Maria Fernandez ossessionata all’idea di essere “posseduta”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Promessa, trame al 12/10: Jana aspetta un figlio, Curro vede Martina baciare un altro ... dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, trame settimanali dall’8 al 14 novembre: rapporti tesi tra Jana e Cruz, Maria Fernandez ossessionata all’idea di essere “posseduta” - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 7 novembre 2025 in onda su Canale 5. Da superguidatv.it

La Promessa trame all'8 novembre: Curro alla ricerca di Ramona, Santos perdona Ricardo - Angela chiede a Leocadia di dirle il nome del suo vero padre mentre Jana entra nella stanza segreta trovata alla tenuta ... it.blastingnews.com scrive

La Promessa, trame spagnole: Jana fa capire a Curro che non è stata Cruz a colpirla - Le trame delle puntate de La Promessa, in onda tra qualche settimana su Rete 4, raccontano che Jana Exposito si troverà tra la vita e la morte dopo essere stata colpita da un colpo di pistola in pieno ... Segnala it.blastingnews.com