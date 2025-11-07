La procura di Roma acquisisce l’audizione secretata di Ranucci in commissione antimafia E Fazzolari annuncia querela
La Commissione parlamentare antimafia ha inviato ieri il verbale integrale dell’audizione del 4 novembre scorso del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, agli inquirenti della Procura d i Roma. Erano stati gli stessi pm che indagano sull’attentato ai danni del conduttore del 16 ottobre a Pomezia a richiedere, coordinati dal pm Carlo VillanParte, il documento. In particolare, la procura è interessata a quella parte di audizione che era stata secretata su richiesta dello stesso Ranucci. La domanda di Scarpinato e la risposta secretata. Il giornalista aveva infatti chiesto di spegnere i microfoni dopo una domanda dell’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, sul sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
