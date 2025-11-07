La Polizia Locale scopre un B&B abusivo a Modena Ovest e un affitto in nero

Modenatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale ha individuato un Bed & Breakfast che operava da anni in modo irregolare nella zona ovest di Modena. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione ricevuta a fine agosto da un cittadino, il quale aveva notato un sospetto via vai di veicoli, anche con targhe straniere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Polizia locale scopre lavoratore "in nero" in un cantiere edile - Gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento hanno condotto un'ispezione su un cantiere edile, concentrandosi in particolare sui lavoratori addetti allo scarico ed al montaggio ... Lo riporta ansa.it

Magliana, maxi sequestro della Polizia Locale: scoperta discarica abusiva e combustione di rifiuti pericolosi - La Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato una vasta discarica abusiva nella zona della Magliana, dove sono stati trovati rifiuti pericolosi e un’area utilizzata per la combustione illegale di ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Scopre Bampb