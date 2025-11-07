La Polizia Locale scopre un B&B abusivo a Modena Ovest e un affitto in nero

La Polizia Locale ha individuato un Bed & Breakfast che operava da anni in modo irregolare nella zona ovest di Modena. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione ricevuta a fine agosto da un cittadino, il quale aveva notato un sospetto via vai di veicoli, anche con targhe straniere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

