Una scoperta shock scuote il matrimonio di Melek e Cihan: l’arrivo di Peri mette in crisi ogni certezza, tra desideri nascosti e verità taciute. Una figura del passato di?Cihan spalanca la porta del caos: Peri riaffiora all’improvviso nella vita di lui, gettando un’ombra inquietante su un matrimonio finora considerato solido. I due si erano conosciuti a Berlino, entrambi alla ricerca di una nuova direzione. Ora lei ritorna in Turchia con propositi ambigui: apparentemente un progetto d’affari, in realtà un desiderio nascosto di recuperare ciò che crede di aver perso. Melek non tarda a percepire il pericolo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Melek Sconvolta, Cihan Va A Letto Con Peri!