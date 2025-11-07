La Notte nel Cuore accelera verso il finale | appuntamenti moltiplicati

Il gran finale di “ La Notte nel Cuore ” si avvicina, e Mediaset ha deciso di spingere sull’acceleratore. La soap turca di Canale 5, già in onda con due appuntamenti settimanali, il martedì e la domenica sera, vedrà nelle prossime settimane episodi più lunghi e puntate extra, per accompagnare il pubblico fino alla conclusione, prevista entro il mese di dicembre 2025. Secondo quanto riportano le guide TV aggiornate e i portali specializzati (Serial EveryEye, DaniSeries), le puntate manterranno la collocazione serale ma guadagneranno minuti extra, con chiusura intorno alla mezzanotte. È una scelta strategica: con il successo di ascolti dell’ultimo mese – oltre 2,3 milioni di spettatori e 16,6% di share nella puntata del 4 novembre (Adnkronos) – Mediaset punta a consolidare la leadership del prime time e a preparare una chiusura-evento che possa replicare il successo di Terra Amara e Endless Love. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it