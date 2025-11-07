La Juventus punta al difensore del Chelsea per gennaio
Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Italia, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il difensore del Chelsea Axel Disasi nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. La squadra italiana sta valutando le opzioni difensive dopo il recente infortunio del centrale Gleison Bremer, e Disasi è stato individuato come una potenziale soluzione. Il difensore francese, un tempo titolare fisso sotto la guida di Mauricio Pochettino, è caduto completamente in disgrazia a Stamford Bridge. Non fa più parte del gruppo di allenamento della prima squadra e il suo futuro a Londra appare sempre più incerto. 🔗 Leggi su Zon.it
