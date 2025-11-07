La Cina vincerà contro gli Usa | la profezia tecnologica che preoccupa Trump

Minori costi energetici e normative più flessibili. Sono questi i due grandi vantaggi che consentiranno alla Cina di vincere la corsa all' intelligenza artificiale (AI) contro gli Stati Uniti, almeno secondo Jensen Huang, niente meno che Ceo di Nvidia, la prima azienda al mondo ad aver superato i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione ma soprattutto quella che, grazie ai suoi chip all'avanguardia alimenta l'AI di gran parte del pianeta. Il prolifico leader della tecnologia è intervenuto a margine del Future of AI Summit del Financial Times profetizzando il sorpasso del Dragone su Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La Cina vincerà contro gli Usa...": la profezia tecnologica che preoccupa Trump

News recenti che potrebbero piacerti

Giovani modelle postano video dai capannoni cinesi: il cappotto «Made in Italy» costa 19,5 euro. Così si cerca di vincere la concorrenza delle vendite online dei portali dalla Cina. Ma chi ci rimette sono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

Gli Usa non possono vincere la guerra commerciale con la Cina, Trump lo sa - X Vai su X

“La Cina a un passo dalla parità scientifica con gli Usa”. Cosa è cambiato e come: tutti i dati - Lo studio che rivela come la Cina stia per raggiungere gli USA nella leadership scientifica globale, con parità prevista entro il 2030 in 8 aree strategiche ... ilfattoquotidiano.it scrive

Non c’è dubbio. Gli USA perdono, la Cina vince la corsa all’AI. Parola del CEO di Nvidia - Gli Stati Uniti rischiano di perdere a causa di scelte politiche e regolamentari che frenano l'innovazione. Da money.it

Cina, "colpa degli Usa l'escalation nella guerra commerciale" - La Cina accusa gli Stati Uniti per l'escalation della guerra commerciale, dopo che Washington ha imposto nuove restrizioni alle aziende mandarine a dispetto dei complessi colloqui bilaterali avuti ... Da ansa.it