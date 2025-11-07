La Cgil | sciopero generale il 12 dicembre Ironia di Meloni | In quale giorno cadrà?

L'annuncio del segretario Landini: «C'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa». Poi rilancia la patrimoniale per i 500 mila più ricchi d'Italia: «Un contributo di solidarietà dell'1% per investire in sanità, stipendi, assunzioni e scuola». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Cgil: sciopero generale il 12 dicembre. Ironia di Meloni: «In quale giorno cadrà?»

