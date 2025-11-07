la cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre

La Cgil ha fissato per il 12 dicembre lo sciopero generale contro la legge di bilancio del governo. La decisione è stata assunta dall’assemblea dei delegati, riunita oggi al Mandela Forum di Firenze, dove il presidente dell’assemblea generale, Fulvio Fammoni, ha dato l’annuncio nel corso di un’iniziativa alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. La scelta arriva mentre in diverse città si registrano nuove agitazioni nel trasporto pubblico locale a causa dello sciopero in corso oggi, 7 novembre. Nella convocazione diffusa da Corso d’Italia, la Cgil spiega che la riunione di venerdì dei delegati, delle delegate e dei pensionati è stata indetta per «dare continuità alla mobilitazione» portata avanti nelle piazze e nei luoghi di lavoro nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Lettera43.it

