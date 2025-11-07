La Cgil annuncia sciopero generale ancora di venerdì Meloni ironizza | Weekend lungo

Per l’ennesima volta un venerdì. La CGIL ha indetto uno sciopero generale nazionale per il 12 dicembre, scelta calendariale immediatamente bollata come strategia del “weekend lungo” dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, ha chiesto con sarcasmo la Premier sui social, replicando una polemica già sollevata per l’analoga mobilitazione del 19 settembre. La reazione del governo è stata immediata e univoca. Il vicepremier Matteo Salvini ha invitato il segretario della CGIL Maurizio Landini a “rinunciare al weekend lungo”. La vicesegretaria di Forza Italia Deborah Bergamini, in una nota, ha parlato di “costante tentativo da parte di Landini di bloccare il Paese”, definendo la sua una rappresentanza “veicolo di scontro sociale”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

