La Bottega del Tempo | ascolto e testimonianze su Fiumicino e il boom economico

Fiumicino, 7 novembre 2025 – Il terzo appuntamento del ciclo di incontri culturali “ La Bottega del Tempo ”, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino, dal titolo “ Fiumicino e il boom economico: dalla campagna alla città diffusa ”, ha avuto la consueta partecipazione di cittadini interessati ad ascoltare, dialogare e portare testimonianze di vita estendendo la tematica proposta. Il dibattito si è soffermato sulla mancanza, all’epoca del boom economico, di un Piano Regolatore urbano che, stante l’insediamento dell’Aeroporto internazionale, ha generato un marcato abusivismo “di necessità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it