La barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi indossare fino a dicembre

Nata come capo da lavoro per agricoltori e contadini nell’Ottocento, la “barn jacket”, icona dello stile country britannico, è oggi un must have del guardarlo autunnale della vera cool girl. Definita da una vestibilità comoda ma composta, arricchita da grandi tasche e una chiusura a bottoni automatici, era realizzata in materiali resistenti e impermeabili come moleskin o cotone cerato, spesso in tonalità beige o verde bosco e con un distintivo colletto in velluto a coste. Non è chiaro come questa “giacca da fienile” sia diventata un emblema dell’alta borghesia londinese. È certo, però, che è diventata un simbolo del dress code di icone come Lady Diana e Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it

