La barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi indossare fino a dicembre
Nata come capo da lavoro per agricoltori e contadini nell’Ottocento, la “barn jacket”, icona dello stile country britannico, è oggi un must have del guardarlo autunnale della vera cool girl. Definita da una vestibilità comoda ma composta, arricchita da grandi tasche e una chiusura a bottoni automatici, era realizzata in materiali resistenti e impermeabili come moleskin o cotone cerato, spesso in tonalità beige o verde bosco e con un distintivo colletto in velluto a coste. Non è chiaro come questa “giacca da fienile” sia diventata un emblema dell’alta borghesia londinese. È certo, però, che è diventata un simbolo del dress code di icone come Lady Diana e Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Devon Jacket. Realizzata in cotone cerato British Millerain, la nostra Devon Jacket reinterpreta le iconiche barn jacket inglesi. Un tessuto idrorepellente, resistente e autentico, simbolo della qualità artigianale britannica e perfetto per affrontare pioggia e vento. - facebook.com Vai su Facebook
La barn jacket è la giacca del desiderio dell’autunno che puoi indossare fino a dicembre - Da capo workwear a icona street style: la nostra selezione di giacche autunnali barn, dai modelli più desiderati, a quelli low- Segnala dilei.it
Nè trench nè giacca di pelle, anatomia della barn jacket, è lei la giacca svolta look dell’Autunno 2025 - Ampia senza essere sgarbata, con grandi tasche per contenere il nécessaire e una fila di automatici a chiuderla. Da elle.com
La barn jacket è ancora la giacca perfetta per l'autunno - La barn jacket (spesso nota anche come field jacket) è stata una delle protagoniste della stagione Autunno- Segnala grazia.it