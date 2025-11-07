L’11 novembre sarà la Giornata nazionale degli abiti storici
“Dobbiamo raccontare la storia di ogni piccolo borgo d’Italia”: così Daniela Santanché, ministro del Turismo, ha dichiarato ufficiale l’istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. Ogni 11 novembre infatti si festeggerà la giornata che racconta una storia tutta Made in Italy, che mira a mantenere viva l’identità di luoghi che rischiano di perdersi. E lo fa proprio attraverso gli abiti, con una mostra fino all’11 novembre al Museo delle Civiltà di Roma. Nasce la Giornata nazionale degli abiti storici. In occasione di questa giornata il territorio italiano ospiterà iniziative con protagoniste le comunità locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
