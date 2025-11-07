Kyrgios rivede la luce | Miracolo il ginocchio è guarito E ora punta gli Australian Open

"Ora mi alleno senza che il ginocchio si gonfi". Sceso al 652° posto del ranking, Nick giocherà tre esibizioni (una contro Sabalenka) e punta a giocare prima a Brisbane e poi a Melbourne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios rivede la luce: "Miracolo, il ginocchio è guarito". E ora punta gli Australian Open

