Koopmeiners sotto esame è arrivato il momento di riscattarsi

Il nome di Teun Koopmeiners è stato al centro di svariati dibattiti, sin dal momento in cui è approdato nella famiglia bianconera. Erano alte le aspettative rispetto le sue qualità di giocatore visti i numeri con i quali si presentò alla Continassa dopo l’esperienza con l’Atalanta: 15 gol e 7 assist. Numeri importanti per colui che era diventato un uomo fondamentale nel gioco di Gasperini. Il prestigio bergamasco non è bastato nei primi mesi in bianconero. Koopmeiners sta ancora lavorando per tornare ad essere ciò che era all’Atalanta: un giocatore fondamentale e determinante. La nuova sfida, l’era Motta e Tudor. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com