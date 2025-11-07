Kimi Antonelli è super | Gp Brasile highlights Qualifiche Sprint

Gli highlights delle qualifiche Sprint del GP Brasile: sarà Lando Norris il poleman, davanti al nostro Kimi Antonelli finito addirittura davanti a Piastri, terzo. In quarta c’è Russell, precedendo un fantastico Fernando Alonso. Solamente sesto Max Verstappen, deluso e alle prese con una Red Bull “inguidabile”. Non va molto meglio a Leclerc, ottavo davanti ad Hadjar e Hulkenberg. Fuori in SQ2 l’altra Ferrari di Hamilton, l’inglese partirà undicesimo nella Sprint. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli è super: Gp Brasile, highlights Qualifiche Sprint

