Kimi Antonelli avverte Norris per la Sprint di Interlagos | In partenza puoi fare un po' quello che vuoi

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il 2° posto nelle qualifiche Sprint del GP di San Paolo, Kimi Antonelli avverte Lando Norris in vista della gara corta di Interlagos: “In Curva 1 puoi fare un po' quello che vuoi”. Il giovane della Mercedes punta a una partenza aggressiva per puntare alla vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

kimi antonelli avverte norrisKimi Antonelli avverte Norris per la Sprint di Interlagos: “In partenza puoi fare un po’ quello che vuoi” - Dopo il 2° posto nelle qualifiche Sprint del GP di San Paolo, Kimi Antonelli avverte Lando Norris in vista della gara corta di Interlagos: “In Curva ... Si legge su fanpage.it

kimi antonelli avverte norrisGP di San Paolo, qualifica sprint: Norris conquista la pole, splendido secondo posto per Antonelli. Ferrari in difficoltà - Dopo il dominio nel GP del Messico, pole e vittoria, che lo ha riportato in vetta alla classifica iridata al termine di un lungo inseguimento ... msn.com scrive

kimi antonelli avverte norrisF1, Norris ottiene la pole per la Sprint di Interlagos. Antonelli in prima fila, debacle Ferrari - Lando Norris viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo il trionfo di Città del Messico che lo ha riportato in vetta al campionato e conquista la pole ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Kimi Antonelli Avverte Norris