Kaia Gerber accende la notte con Mango
Nel nuovo capitolo della collaborazione tra Mango e Kaia Gerber, la modella e attrice californiana interpreta il lato più notturno e autentico del suo stile. La campagna, ambientata a Los Angeles, celebra la libertà di essere sé stessi e l’energia vibrante della notte. Il concept rimane quello di sempre: “Craft Your Own Story”, un invito a raccontare la propria unicità attraverso la moda. Chi è Kaia Gerber. Kaia Gerber e Cindy Craford al LACMA in Gucci Figlia della top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, Kaia è tra le modelle più richieste della sua generazione. Classe 2001, ha debuttato sulle passerelle a soli 16 anni, conquistando in poco tempo maison come Chanel, Prada e Valentino. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
