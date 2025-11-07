Juventus | Weah e la pressione del derby

Il figlio di una leggenda, un talento da Juve Timothy Weah, 25 anni, esterno americano ereditato dal Lille per 12 milioni in estate, è uno dei volti nuovi della Juventus di Spalletti. Figlio di George Weah, Pallone d’Oro 1995 e icona juventina (1995-2000), Timothy porta in dote velocità, dribbling e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Weah e la pressione del derby

Altre letture consigliate

"Arthur Weah" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Weah riavvolge il nastro del passato: «Pressione? Non mi sorprende. Ho giocato in un grande club come la Juventus. Quando si perde ecco cosa succede» - Ecco le dichiarazioni dell’americano Timothy Weah, esterno del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa prima del matc ... Riporta juventusnews24.com

Weah: “Pressione? Ho giocato in club come la Juventus non mi sorprende…” - Timothy Weah, ex giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brest: "È bello tornare in gruppo, rivedere tutti. Scrive tuttojuve.com

Weah: 'Pressione? Ho giocato in un grande club come la Juventus. Quando perdevamo...' - L'ex esterno della Juventus, ceduto in estate, Timothy Weah è intervenuto in conferenza stampa ritornando sul suo passato alla ... Secondo ilbianconero.com