Juventus Vlahovic trascinatore | il numero 9 dei bianconeri è tornato

Dusan Vlahovic è stato senza dubbio il grande protagonista della gara tra Juventus e Sporting Lisbona di martedì sera, autore del pareggio dei bianconeri e artefice di una splendida partita all’Allianz. Nel quarto match stagionale in Champions League, la Vecchia Signora raccoglie soltanto un punto, ma Spalletti può essere estremamente soddisfatto della prestazione del numero 9 e di tutti i suoi ragazzi. Da esubero a giocatore determinante. Nell’ultima sessione di mercato, a causa dei circa dodici milioni di euro annui e di un rendimento non all’altezza delle aspettative, il giocatore serbo si è ritrovato ad essere un vero e proprio esubero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Vlahovic trascinatore: il numero 9 dei bianconeri è tornato

Approfondisci con queste news

Dusan Vlahovic si è ripreso con forza la Juventus nonostante tutti pensassero a una stagione da separato in casa coi bianconeri. Con l’arrivo di Spalletti il rinnovo non è più da escludere: https://fanpa.ge/H4VaW - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Vlahovic: si riaprono le porte per il rinnovo, ma è corsa contro il tempo. Chiellini decisivo #vlahovic #juventus - X Vai su X

Rinnovo Vlahovic Juventus: le parole di Chiellini, i segnali di DV9 e gli ultimi indizi sul futuro. Qual è la situazione e cosa aspettarsi nei prossimi mesi - Cosa aspettarsi dai prossimi mesi per l’attaccante Un leader ritrovato, un trascinatore che si è ripreso la ... Come scrive juventusnews24.com

Juve, Vlahovic punta al rinnovo: ecco come potrà arrivare - Da giocatore fuori dal progetto, a trascinatore: Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, è tornato ad essere indispensabile per la Juventus, tanto da voler puntare ... Si legge su tuttojuve.com

Rinnovo Vlahovic, la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera - Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Come scrive calcionews24.com