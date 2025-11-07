Juventus – Torino più di un derby | Spalletti vuole risposte sul campo

Il derby della Mole, la stracittadina più antica d’Italia, torna a infiammare Torino. Sabato 8 Novembre, all’Allianz Stadium, la Juventus ospiterà i granata di Marco Baroni, assente per squalifica. L’undicesima giornata di campionato vede i bianconeri occupare la sesta posizione, mentre il Toro la tredicesima. Due squadre distanti in classifica ma unite da una rivalità che vale più di tre punti. Il derby non è mai una partita come le altre: nonostante il pareggio contro lo Sporting CP, per la Vecchia Signora questa è l’occasione per cambiare la stagione. Dal 1907 a oggi: storia e numeri di una rivalità senza tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus – Torino, più di un derby: Spalletti vuole risposte sul campo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il derby delle raffiche: Juventus-Torino sotto le armi della guerra - X Vai su X

Verso Juventus-Torino, mister Spalletti non interverrà in conferenza stampa a differenza dei match precedenti Nella giornata di venerdì 7 novembre, infatti, ci sarà un importantissimo appuntamento in casa Juventus: l’Assemblea degli Azionisti ? Evento ril - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Barcellona e Bayern sondano Yildiz: lui vuole restare a Torino - Il progetto bianconero del presente e del futuro ruota sempre di più attorno al talento turco, che in questa ... Segnala it.blastingnews.com

Juventus, Sancho disposto ad abbassarsi l’ingaggio per trasferirsi a Torino - La Juventus non perde tempo e, mentre le altre big stanno ancora definendo le proprie strategie, il club bianconero è già proiettato verso la costruzione della squadra che dovrà affrontare la nuova ... it.blastingnews.com scrive

La Juventus cerca di chiudere per Sancho: l’agente atteso a Torino - Tra meno di una settimana, la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della stagione 2025/2026. Segnala tuttomercatoweb.com