Juventus l’annuncio di Elkann è appena arrivato | cosa cambia adesso

Il presidente della holding Exor, John Elkann, ha confermato che la Juventus non è in vendita, ribadendo il pieno impegno della famiglia Agnelli-Elkann nei confronti del club. La posizione di Exor e l'impegno. Durante l'assemblea della società bianconera, John Elkann ha chiarito in modo inequivocabile la posizione del principale azionista. Ha dichiarato che Exor e la sua famiglia restano "pienamente impegnati nei confronti della Juventus" e sono "orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo". Priorità: sport e disciplina finanziaria. Elkann ha espresso il suo sostegno al nuovo consiglio di amministrazione e al nuovo management team della Juventus.

