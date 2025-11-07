Juventus John Elkann conferma l’impegno nel club

John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha chiarito che la holding non ha alcuna intenzione di vendere la propria partecipazione nella Juventus. «Siamo da sempre aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e passione per il club», ha spiegato Elkann in un’intervista concessa a Reuters, nel giorno dell’assemblea dei soci bianconeri che sancisce l’ingresso di un rappresentante di Tether nel consiglio d’amministrazione. La società del settore delle criptovalute con sede a El Salvador e guidata dal piemontese Paolo Ardoino, che ha acquisito il 10 per cento del capitale e proposto due rappresentanti per il board. 🔗 Leggi su Lettera43.it

