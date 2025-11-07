Juventus Elkann | rimaniamo pienamente impegnati

Milano, 7 nov. (askanews) – “Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”. Lo ha detto John Elkann, ceo di Exor, all’assemblea della società bianconera. “Sosteniamo il nuovo Cda e il nuovo management, la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club”, ha aggiunto Elkann. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

