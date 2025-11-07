Juventus Elkann | rimaniamo pienamente impegnati
Milano, 7 nov. (askanews) – “Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”. Lo ha detto John Elkann, ceo di Exor, all’assemblea della società bianconera. “Sosteniamo il nuovo Cda e il nuovo management, la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club”, ha aggiunto Elkann. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Mario Mattioli ospite a #FuoridiJuve In studio Quintiliano Giampietro Sul nostro sito il podcast completo . #RadioBianconera #lunicacheconta #RBN #SerieA #championsleague #finoallafine #forzajuventus #Juve #Juventus #Elkann #RedBird - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, John #Elkann: "Del Piero non ha mai lasciato la #Juve". Così il presidente del club interrogato su un possibile ritorno del storico capitano bianconero in società. "Il rapporto con la Juventus? Siamo sempre stati vicini, Chiellini lo sento ma non abbia - X Vai su X
Elkann all'Assemblea azionisti Juve: "Pienamente impegnati nel club" - A Torino l'assemblea degli azionisti della Juventus che ratificherà il bilancio e nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione. Si legge su sport.sky.it
John Elkann carica la Juve: "'Pienamente impegnati in questo progetto. Orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo" - Il presidente della holding Exor: "La nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria" ... Segnala msn.com
All'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti bianconeri, Elkann: 'Pienamente impegnati nel club' - È iniziata all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti della Juventus. Segnala ansa.it